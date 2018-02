Diretta Live Serie A : Gli Anticipi in streaming - dove vedere - partite oggi sabato 17 febbraio 2018

La 25esima giornata di campionato Serie A inizia com Udinese-Roma, i giallorossi sono quarti in classifica e tenteranno il sorpasso sull'Inter che questa sera giocherà contro il Genoa a Marassi. Alle 18 Chievo-Cagliari, scontro diretto delle retrovie. Udinese-Roma sarà arbitrata da Marco Di Bello.





Probabili Formazioni

Udinese (3-5-2): 1 Bizzarri; 19 Stryger Larsen, 5 Danilo, 3 Samir; 27 Widmer, 72 Barak, 85 Behrami, 6 Fofana, 53 Ali Adnan; 10 De Paul, 20 Maxi Lopez (22 Scuffet, 25 Borsellini, 4 Angella, 17 Nuytinck, 97 Pezzella, 6 Fofana, 14 Jankto, 11 Zampano, 13 Ingelsson, 99 Balic, 18 Perica). All.: Oddo. Roma (4-2-3-1): 1 Alisson, 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 5 Juan Jesus, 16 De Rossi, 6 Strootman, 17 Under, 4 Nainggolan, 8 Perotti, 9 Dzeko. (28 Skorupski, 18 Lobont, 13 Capradossi, 11 Kolarov, 25 Bruno Peres, 7 Pellegrini, 30 Gerson, 14 Schick, 23 Defrel, 92 El Shaarawy). All.: Di Francesco. Arbitro: Di Bello di Brindisi





Chievo (4-3-1-2): 70 Sorrentino, 29 Cacciatore, 14 Bani, 5 Gamberini, 18 Gobbi, 19 Castro, 8 Radovanovic, 56 Hetemaj, 23 Birsa, 69 Meggiorini, 45 Inglese. (90 Seculin, 98 Confente, 12 Cesar, 3 Dainelli, 2 Jaroszynski, 4 Rigoni, 77 Bastien, 97 Depaoli, 40 Tomovic, 10 Gaudino, 17 Giaccherini, 31 Pellissier, 20 Pucciarelli, 9 Stepinski). All.: Maran. Cagliari (3-5-2): 28 Cragno, 3 Andreolli, 23 Ceppitelli, 15 Castan, 16 Faragò, 18 Barella, 20 Padoin, 21 Ionita, 22 Lykogiannis, 10 Joao Pedro, 30 Pavoletti. (1 Rafael, 26 Crosta, 19 Pisacane, 12 Miangue, 4 Dessena, 27 Deiola, 38 Caligara, 7 Cossu, 25 Sau, 17 Farias, 32 Han, 24 Ceter). Allenatore.: Lopez. Arbitro: Nasca di Bari.





Genoa (3-5-2): 1 Perin, 13 Rossettini, 2 Spolli, 87 Zukanovic, 32 Pereira, 88 Hiljemark, 8 Bertolacci, 30 Rigoni, 93 Laxalt, 19 Pandev, 10 Lapadula (23 Lamanna, 38 Zima, 17 El Yamiq, 4 Cofie, 16 Galabinov, 18 Migliore, 20 Rosi, 22 Lazovic, 45 Medeiros, 24 Bessa, 40 Omeonga). All.: Ballardini. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Veloso, Taarabt, Rosi. Indisponibili: Rossi, Veloso, Izzo, Taarabt, Biraschi. Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Cancelo, 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 33 D'Ambrosio; 5 Gagliardini, 11 Vecino; 87 Candreva, 20 Borja Valero, 17 Karamoh; 23 Eder (27 Padelli, 89 Pissardo, 2 Lisandro, 21 Santon, 29 Dalbert, 98 Lombardoni, 8 Rafinha, 63 Emmers, 77 Brozovic, 99 Pinamonti) All. Spalletti Arbitro: Fabbri di Ravenna





Diretta Live Serie A Anticipi in streaming - dove vedere - partite oggi sabato 17 febbraio 2018 - La Partite saranno trasmesse in diretta TV, su Sky calcio HD e Premium Calcio (solo diretta goal). In streaming, la si può vedere su mobile, tablet e computer con il servizio Premium Calcio e SkyGo di Sky, inoltre puoi seguirla anche sul PC con abbonamento o acquistando il singolo evento su Now Tv

Oggi in campo per gli anticipi della 25a giornata di Serie A, alle 15, poi. e stasera il posticipo alle 20.45il posticipo. Le partite saranno trasmesse da Sky su Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con. Visibili anche anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, o in streaming con Premium Play.