Terremoto Messico : Scossa magnitudo 7.2 e replica 5.8 - Danni ma non vittime

Molta paura tra la gente - Secondo quanto riferito dai media locali anche nella lontana Città del Messico (distante 500 km) gli edifici hanno oscillato e sono scattati gli allarmi sismici. Le autorità hanno disposto l'immediata evacuazione dell'aeroporto di Città del Messico. La scossa è durata oltre un minuto. Avvertita anche in Guatemala, secondo i media internazionali. Nel settembre scorso, il Messico è stato funestato da una scossa di magnitudo 8 che ha causato decine di vittime. In molti video apparsi in rete si vedono oscillare persino i semafori.

Un terremoto di fortissima intensità è stato avvertito nel sud-ovest delalle 17.39 locali, le 0.39 in Italia. La, con epicentro a circa 30 km da San Agustín Chayuco nello stato di, è stata diad una profondità di 20 chilometri. Il segretario generale del Governo, Alfonso Navarrete Prida, ha detto che per ora "non sono segnalate perdite di vite umane". I danni, però, sono considerevoli. La zona, fortunatamente, è poco popolata. Unamolto forte è stata registrata in mare, a pochi chilometri da Vera Cruz alle 18.36- la magnitudo è stata di 5.8.