La piccola Beatrice/ Il papà Alessandro Naso : Vi prego, non chiamatela più bimba di pietra

Beatrice è morta per unache ha indebolito non poco la maggior parte delle articolazioni ma, come ci tiene a precisare il papà al Corriere della Sera , non era completamente paralizzata ed era in grado di parlare: «Volevaaffetti da malattie rare, quando veniva a sapere di nuovi casi di cui si stava occupando l'associazione, diceva sempre di volerli guarire lei... Era una bimba sveglia, pienamente conscia della sua malattia e per questo aveva. Mi diceva: 'Papà, stai qui con me, non voglio chiudere gli occhi, stai qui con me'».