Svizzera/ Trovati morti in casa moglie, marito e bimbo di 4 anni : Forse omicidio-suicidio

L'esatta dinamica dei fatti non è ancora chiaria, ma la polizia precisa in una nota che sul posto è stata trovata un'arma. Le forze dell'ordine si sono recate poco dopo la mezzanotte nell'appartamento di Spreitenbach, in seguito a una segnalazione arrivata da familiari. Gli agenti hanno dovuto farsi aprire la porta da una ditta specializzata e una volta entrati hanno trovato i tre corpi senza vita.

Orrore in un appartamento a, nel, in Svizzera, dove unapiccolo sono stati trovati morti. Secondo la polizia è probabile che si tratti di un delitto «provocato da una delle persone decedute». Le vittime sonoe unche faceva parte «dell'ambito famigliare».