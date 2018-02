Foggia : Uccide la moglie a coltellate e tenta il suicidio dopo un litigio

L'uomo ha colpito ripetutamente la moglie, almeno 7 le coltellate, poi con lo stesso coltello ha cercato di togliersi la vita colpendosi alla pancia. Sono stati i parenti delle vittime ad allertare i soccorsi. I carabinieri che stanno ascoltando parenti e amici della vittima per cercare di ricostruire il contesto familiare in cui si è consumato l'omicidio.

In un appartamento in viale Kennedy a, questa notte unadal marito di 48, che successivamente ha tentato di togliersi la vita colpendosi all'addome.L'uomo è ricoverato in gravi condizioni negli Ospedali Riuniti die secondo una prima ricostruzione dell'accaduto - la coppia, sposata con due figli piccoli di 8 e 10 anni, avrebbe avuto un violento litigio probabilmente per questioni di gelosia.