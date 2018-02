Jennifer Aniston e Justin Theroux si separano

Jennifer Aniston e Justin Theroux non hanno figli e si erano fidanzati nell'agosto del 2012, si erano sposati tre anni più tardi : "Questa decisione è stata presa reciprocamente e amorevolmente alla fine dell’anno scorso. Siamo due migliori amici che hanno deciso di seprarsi come coppia, ma non vediamo l’ora di continuare la nostra amicizia". L’ultimo anno aveva visto la coppia spesso lontana, soprattutto per questioni lavorative, e questo potrebbe aver contribuito alla decisione finale.

Dopo due anni di matrimonio la coppia annuncia la. Jennifer Aniston e Justin Theroux divorziano, l'annuncio è arrivato direttamente dalla coppia che fanno sapere di aver preso la decisione alla fine dello scorso anno. Lspiegano che la vicenda è strettamente privata, ma hanno divulgato la decisione per evitare "", hanno fatto sapere in un comunicato