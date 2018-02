Inchiesta rifiuti Campania : indagato il figlio De Luca

Il coinvolgimento di Roberto De Luca nell’inchiesta sarebbe collegato a un video del quotidiano on-line Fanpage in cui un finto imprenditore propone accordi illeciti in riferimento ad appalti per lo smaltimento delle ecoballe. L’ipotesi per l'indagato è di corruzione.

L'assessore comunale ae figlio del governatore della Campania, è indagato nell'inchiesta della Procura di Napoli che giovedì ha portato a una serie di perquisizioni in uffici regionali. Nella stessa inchiesta, che riguarda appalti per lo smaltimento dei rifiuti, risulta indagato anche, consigliere regionale campano di FdI e candidato alla Camera alle prossime elezioni politiche.