SuperEnalotto/ il Jackpot supera i 100 milioni di euro : Estrazione 15 febbraio 2018

Il record assoluto è per i 178 milioni vinti nel 2010 e distribuiti con 70 quote in tutta Italia, seguono i 165 milioni centrati a Vibo Valentia nel 2016 (vincita unica più alta mai realizzata, grazie anche a un 6 Stella da 2 milioni), poi ci sono i 147 milioni di Bagnone del 2009 e i 139 milioni divisi tra Parma e Pistoia a febbraio del 2010.





Anche se questa sera nessuno ha indovinato la combinazione vincente (5 17 34 40 78 82 Jolly 60 Superstar 78), festeggiano i nove fortunati che hanno centrato i punti “5”, che vincono oltre 20mila euro a testa. Si registrano anche cinque punti “5 Stella” che vincono oltre 102mila euro ciascuno.

SuperEnalotto, pioggia di vincite in tutta Italia: vinti 2,6 milioni con un sistema da 99 quote

Una vincita complessiva da 2,6 milioni è stata centrata nel concorso del SuperEnalotto di questa sera, grazie ad un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal. Le 99 quote da 70 euro ciascuna - che hanno portato a una vincita di circa 26mila euro a testa - spiega Agipronews, sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori: sono stati centrati cinque 5Stella da oltre 102mila euro, cinque "5" da 20mila euro, ben cinquanta 4Stella da 33mila euro, 65 punti "4" da 338 euro e 100 3Stella da 2.677 euro.

Ildelsfonda il muro dei 100 milioni di euro: nel concorso di questa sera, nessuno è riuscito a centrare la sestina vincente e sabato sarà messo in palio un premio da 100,9 milioni. L’ultimo Jackpot realizzato, ricorda, risale all’1 agosto dello scorso anno, quando a Caorle () furono vinti 77,7 milioni di euro. Il premio di prima categoria entra nella Top 5 delle vincite più alte mai realizzate al SuperEnalotto, e potrebbe rapidamente scalare la classifica.