Strage Florida/ Donald Trump : Killer Nikolas Cruz mentalmente disturbato

Trump parlando in diretta tv dopo la strage in un liceo della Florida «Siamo con voi, un'unica famiglia» una «terribile violenza», un atto di «odio e malvagità». Rendere le scuole più sicure sarà una delle nostre priorità, ha aggiunto il presidente, annunciando l'impegno ad affrontare «la difficile questione della salute mentale». «Nessun bambino, nessun insegnante dovrebbe mai essere in pericolo in una scuola americana. Nessun genitore dovrebbe mai temere per i suoi figli e le sue figlie quando li baciano con un arrivederci al mattino»





Il 19enne Nikolas Cruz era un ex studente della Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland. Un ex alunno problematico, allontanato da quella scuola dopo aver dato segnali allarmanti. Se in classe alcuni professori lo descrivono come "normale", gli studenti che si ricordano di lui lo raccontano come un ragazzo "problematico e strano", che amava le armi, allontanato dalla scuola dopo una rissa con il nuovo fidanzato della sua ex ragazza. Nikolas Cruz è stato incriminato con 17 capi d'accusa per omicidio premeditato dopo essere stato interrogato per ore dalle autorità statali e federali statunitensi.





Il Presidente si recherà nella scuola in Florida nella quale è stata commessa la strage e intende incontrare le famiglie delle vittime e i dirigenti locali. Gli investigatori ritengono che il 19enne Nikolas Cruz abbia azionato l'allarme anti incendio ieri nella sua ex scuola in Florida per far uscire dalle classi alunni e docenti e aumentare il numero delle vittime.

Il presidente degli Stati Unitiin uncommenta alautore della strage in un liceo della Florida«Così tanti segnali che l'assassino della Florida era mentalmente disturbato, perfino espulso dalla scuola per condotta cattiva e incostante. I suoi vicini ed i suoi compagni di classe sapevano che era un grande problema. Bisogna segnalare sempre questi casi alle autorità, continuamente!»