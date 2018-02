La modella Gigi Hadid : Sono solo malata

Gigi Hadid come Lady Gaga, affetta da fibromialgia, o come Nadia Toffa, che ha annunciato di aver vinto il tumore dopo chemioterapia e radioterapia.

La top modelin questi giorni è impegnata sulle passerelle di New York, e surivela di combattere da anni con la tiroidite di Hashimoto, una disfunzione della tiroide che può influire sul peso : «Quelli di voi che sono determinati a indagare sul perchè il mio corpo è cambiato con gli anni dovrebbero sapere che quando ho cominciato a sfilare a 17 anni non mi era ancora stata diagnosticata la malattia di hashimoto. Quelli di voi che mi hanno etichettata come "troppo grossa per la moda" avevano davanti ai propri occhi infiammazione e ritenzione dovute alla mia malattia».