iOS 11 bug - Un carattere indiano manda in crash gli iPhone e non solo!

Scoperto un bug suche manda in crash l' iPhone, l' app Messaggi e WhatsApp.

E' stato scoperto un nuovo bug su iOS 11 che manda totalmente in crash l' iPhone, un carattere indiano, come potete notare in alto nello screenshot, se ricevuto nell' app Messaggi, manda la stessa app in crash, non c'è modo di risolvere il problema.



Lo stesso carattere indiano, manda in crash anche l' applicazione WhatsApp, impossibile riaprirla, non si risolve nemmeno se si disinstalla e si reinstalla l' applicazione.

Il problema più pesante avviene invece quando lo stesso carattere indiano arriva tramite notifiche Push, un consiglio, dato che manderà in crash la SpringBoard, non riavviate il dispositivo perchè vi entrerà in Bootloop infinito, l' unico modo e di lasciarlo acceso e far si che la SpringBoard si riavvi da sola ogni tanto, l' unico modo per risolvere il problema è ripristinare il dispositivo in DFU.

Questo bug, non colpisce solo gli iPhone, ma scoperto lo stesso bug anche in WatchOS ed è stato corretto già nelle prime due bata di iOS 11.3.