Incendio palazzina a Milano : morto il 13enne gravemente ustionato

Ieri i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme al 10° piano , il palazzo dove si è sviluppato l'incendio ha 13 piani, e secondo quanto appreso, è verosimile che a causare le fiamme sia stata un'esplosione. Sul caso procedono i carabinieri del nucleo operativo della compagnia porta Magenta.

Non ce l'ha fatta ilnell'incendio di ieri nello stabile di via Cogne a. Il giovane, di origini marocchine, è morto all'ospedale Sacco di Milano dove era ricoverato, era stato sorpreso dall'incendio divampato al decimo piano del palazzo in zona, mentre era in casa da solo.