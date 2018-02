Levante-Saragozza : Nuovo scandalo nel calcio partita truccata

I fatti risalgono al 21 maggio 2011, ultima giornata di campionato. Il Levante era già salvo, il Saragozza era terzultimo e alla ricerca di punti per restare in Liga. Il Saragozza vince 2-1, ma la partita viene ritenuta subito sospetta. Dopo due anni Javier Tebas viene eletto a presidente della Liga e il caso finisce in tribunale. Gli inquirenti sono convinti che il Saragozza abbia versato quasi un milione di euro al Levante per farsi battere, e che i soldi siano stati redistribuiti a giocatori e dirigenti.

