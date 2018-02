Donald Trump pagò 130 mila dollari la pornostar Stormy Daniels

Michael Cohen ha sottolineato al New York Times in cui si legge: «Né la Trump Organization né il Comitato elettorale di Trump sono stati coinvolti nella transazione con la signora Clifford. E nessuno mi ha rimborsato, direttamente o indirettamente».

Conclusione dell’avvocato: «Il pagamento alla signora Clifford fu legittimo e non fu un contributo alla campagna elettorale o una spesa per le attività del comitato». Finora sia l’avvocato che Hope Hicks, oggi direttrice della comunicazione alla Casa Bianca, avevano smentito le illazioni, suscitate da un’intervista rilasciata nel 2011 al magazine In Touch da Stephanie-Stormy Daniels.

Il presidente e la pornostar si erano conosciuti durante un torneo di golf in un resort vicino al Lake Tahoe, al confine tra California e Nevada. Nel 2006 Trump si era sposato da un anno con Melania, che aveva appena dato alla luce l’unico figlio della coppia, Barron.

Per far tacere al pornostar- Michael Cohen, l’avvocato della Trump Organization - stacco un assegno da 130 mila dollari, versato nell’ottobre del 2016 a Los Angeles, poco prima delle elezioni presidenziali.il vero nome di Stormy Daniels, aveva avuto una relazione connel 2006 e quei soldi erano serviti per convincerla a tacere con i media americani.