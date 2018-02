Incendio Palazzo a Milano : gravissimo un bambino

Lievemente intossicati altri 11 condomini che sono stati medicati sul posto o ricoverati in codice giallo in diversi ospedali. I'incendio si è sviluppato in un edificio in via Cogne 20, i vigili del fuoco sono arrivati sul posto con sette mezzi.

Un incendio è divampato in un, in zona. Un bambino di 10 anni è stato salvato dalle fiamme ma è in gravissime condizioni. Il rogo si è sviluppato in un appartamento al 10° piano, l'allarme è scattato poco dopo mezzogiorno, quando l'intero edificio è stato evacuato. Almeno tre persone intrappolate sono state tratte in salvo dai pompieri. Il bambino è stato trasportato all'ospedale Sacco privo di sensi e in arresto cardiaco, le sue condizioni sono disperate.