Luca Marinelli è la nuova rivelazione del cinema italiano : Da Jeeg Robot a Fabrizio De Andrè

E pensare che quando gli proposero la sceneggiatura Marinelli aveva raccontato di essere «terrorizzato» solo dall'idea di portare sullo schermo una figura così amata e controversa. Poi, fortunatamente, ha cambiato idea e a cose fatte ha dichiarato: «E' stato un regalo gigantesco». E lo è stato soprattutto per i suoi fan, che sul web lo hanno apprezzato oltre che per la bravura anche per il suo fascino. Ma ci dispiace deludere il popolo femminile incontrarlo per le strade di Roma è un po' difficile.





Nella capitale infatti fa spola di tanto in tanto. Per amore ha deciso di trasferirsi a Berlino dove vive con l’attrice tedesca Alissa Jung, 36 anni, conosciuta sul set della fiction Maria di Nazareth, nella quale lui interpretava San Giuseppe e lei la Madonna. «Marinelli dovrebbe essere considerato patrimonio dell'Unesco», grida il popolo del web. «Sono orgogliosa che Luca Marinelli sia italiano». E ancora: «Se tutti gli attori italiani fossero bravi anche solo la metà di Luca Marinelli, gli Oscar si terrebbero a Grottammare e non ha Hollywood», scherza qualcun altro. «Sublime», «Strepitoso», «Incredibilmente sexy». «O è un figlio illegittimo di De Andrè o non si spiega», ripetono sui social. Insomma, Luca Marinelli ha conquistato già il grande pubblico.

Lui è Luca Marinelli, classe 1984 ed è la nuova rivelazione del cinema italiano nonchè interprete dinel film "Il principe Libero", dedicato proprio alla vita del noto cantautore genovese. Marinelli ha interpretato lo "zingaro" in "Lo chiamavano Jeeg Robot". Quella interpretazione lo portò al premio. «Intenso, profondo. Sublime». L'attore romano - come ha dichiarato lo stesso regista Facchini - «più che interpretare l'icona della musica italiana, l'ha rappresentato». Stesse movenze, stessa mimica, stesse espressioni. Un talento straordinario che ha messo a tacere anche le polemiche sull'accento troppo romano utilizzato per interpretare un genovese doc come Faber.