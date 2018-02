Salerno/ De Luca: Piano strade in Campania : 3 gallerie in costiera e bretella tra Agropoli e Eboli

La variante (con corsie di 3,50 metri e banchine lungo ambo le carreggiate di 1,25 metri) avrà la lunghezza complessiva di 500 metri con la realizzazione di un tunnel naturale di circa 330 metri e permetterà di bypassare il tratto della Strada Statale Amalfitana, che verrà riconvertito in un'area esclusivamente pedonale. Poi verranno avviati due diversi studi di fattibilità tecnica ed economica relativi a due varianti in galleria alla strada statale: una, lunga circa 500 metri, nel comune di Positano in località Chiesa Nuova; l’altra, lunga circa un chilometro, all'interno del comune di Praiano, in località Vettica Maggiore, per un importo complessivo di 400mila euro. Mentre per il Cilento è stato firmato un accordo preliminare per la costruzione di una bretella di collegamento tra i comuni di Agropoli ed Eboli. Si tratta del collegamento stradale veloce tra l’Autostrada A2 “del Mediterraneo” e la variante alla Strada Statale 18, ad Agropoli, previsto nel Patto per lo Sviluppo della Regione Campania.





Il progetto prevede il collegamento Agropoli-A2 svincolo di Contursi, mediante una strada a scorrimento veloce, lunga oltre 32 km, che dallo svincolo Agropoli Sud della Strada Provinciale 430, attraversa i comuni di Agropoli, Capaccio, Albanella, Altavilla Silentina, Serre ed Eboli. Lungo il tracciato sono previsti 7 svincoli, 4 dei quali da realizzare ex novo. A breve l’Anas bandirà la gara che darà il via alla progettazione. Il costo della progettazione preliminare è pari a 1,6 milioni di euro.



Un miliardo e trecento milioni tra finanziamenti dellache si aggiungono ai due, diretti interventi dell'Anas. Altri sei miliardi sono stati programmati per l’acquisto di materiale rotabile”. Questa è la dotazione per realizzare “un programma gigantesco per affrontare i problemi della viabilità campana”, concordato con l’Anas e il Ministero delle Infrastrutture e spiegato nel dettaglio dal governatore della Campania Vincenzo De Luca. Nei finanziamenti sono previste opere strategiche che riguardano anche la Costiera Amalfitana e il Cilento. Partiamo dalla Divina, dove verranno realizzate ben tre gallerie. In particolare si partirà da una variante in galleria alla strada statale, tra i comuni di Minori e Maiori, in località "Torre Mezzacapo", sottostante l'omonimo castello, per un importo complessivo di circa 9 milioni di euro.