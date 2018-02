Livorno/ Giorgia Meloni aggredita : Le lanciano contro sputi e bottiglie di plastica

L'auto è stata circondata dai manifestanti - il veicolo, che era protetto dalle forze dell'ordine, è comunque riuscito a partire alla volta di Pontedera (Pisa), altra tappa toscana per Giorgia Meloni. Secondo quanto spiegato da Fdi sarebbero stati tirati calci alla macchina. Tra quanti hanno preso parte alla contestazione, secondo quanto appreso, ci sarebbero persone appartenenti all'area antagonista. Al suo passaggio i contestatori hanno intonato le note di 'Bella ciao' accompagnate da cori come 'Livorno antifascista' e da striscioni e cartelli con scritto 'Livorno i fascisti non li vuole. Meloni vattene!". Uno degli striscioni era stato appeso anche alla Fortezza Nuova, tra i monumenti simbolo della città.





La candidata di Fratelli d'Italia ha reagito accennando una specie di balletto al ritmo dei cori. "Loro sono questi" ha detto riprendendo i contestatori con il telefonino. Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha telefonato a Giorgia Meloni per esprimere "la propria solidarietà e l'impegno a garantire tutti gli spazi di libera espressione democratica nel nostro Paese". E solidarietà alla leader di Fratelli d'Italia è stata espressa da moltissimi esponenti di ogni schieramento politico.

La leader di, Giorgia Meloni aggredita a. La Meloni è stata raggiunta anche da una bottiglia di plastica e da uno sputo. Lo rendono noto dal partito di Fdi della Toscana: la bottiglia è stata lanciata mentre Meloni stava salendo in auto per lasciare la città. La leader di Fdi non ha riportato conseguenze, è stato ancora spiegato.