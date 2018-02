Clochard 75enne violentata nel sonno a Roma : Arrestato senegalese 31enne

Allungando la mano verso di loro, l'anziana ha urlato "aiuto" prima in lingua italiana, poi in inglese. I due testimoni, così, hanno allertato i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante di pattuglia in zona, i quali, dopo un breve inseguimento, hanno fermato il cittadino straniero mentre tentava di scappare - si tratta di un senegalese di 31 anni, irregolare nel territorio italiano. La donna, molto conosciuta nel quartiere, è stata soccorsa dai Carabinieri e visitata presso il Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni. Si trova ora nella caserma di via Tasso, ospitata e rifocillata dai Carabinieri, in attesa di una sistemazione. Secondo il racconto della vittima fatto ai militari coordinati dal Maggiore Vincenzo Carpino, lo stupro è stato chiaro. L'uomo, accusato di violenza sessuale, è stato condotto nel carcere a Regina Coeli.

Una donna di 75 anni, di origini tedesche, è stata, rione multietnico nel centro di. E' successo nella notte tra lunedì e martedì, intorno all'una e trenta. Lei, notache abitualmente stanzia sotto i portici di piazza Vittorio Emanuele II, stava dormendo all'angolo di via Carlo Alberto. Quando l'anziana donna si è svegliata, dietro di lei c'era un uomo con i pantaloni abbassati, a quel punto la 75enne ha lanciato un urlo attirando l'attenzione diche erano di passaggio.