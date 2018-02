Tiangong-1/ Satellite cinese fuori controllo : L'Italia è tra le zone a rischio impatto

La fascia geografica interessata va da Firenze verso sud. È confermato che il suo rientro in atmosfera avverrà nei primi mesi del 2018 e il lavoro della comunità scientifica si fa sempre più fervente, per riuscire ad individuare il punto di caduta della pioggia di detriti. L'osservatorio dell'Università La Sapienza di Roma, con il gruppo di studio S5 Lab coordinato da Fabrizio Piergentili e Fabio Santoni, studia con attenzione la vicenda. Il satellite Tiangong-1 fa parte del progetto di stazione spaziale cinese ed è un modulo orbitante di notevoli dimensioni. "Di prassi il rientro dei satelliti avviene in maniera controllata, imponendo da Terra una traiettoria che porta i residui ad impattare in zone disabitate - spiega Piergentili - ma in questo caso non è possibile modificare la rotta del modulo fuori controllo". L'unica certezza è che le parti che sopravvivranno al calore del rientro in atmosfera cadranno in una zona molto ampia, compresa fra il 43° parallelo nord e il 43° parallelo sud, un'area che include anche l'Italia, da Firenze in giù.

