La strage di Cosenza : E' stato Salvatore Giordano ad uccidere figli e moglie, poi si è tolto la vita

E' stata disposta l'autopsia sulle salme per confermare le cause della morte e la dinamica. I carabinieri della compagnia di Rende e del nucleo investigativo di Cosenza, che stanno conducendo le indagini, stanno anche cercando di ricostruire le circostanze e le motivazioni della tragedia, ascoltando parenti e amici. In molti ieri, dopo essere stati ascoltati hanno riferito di non avere avuto nessuna sensazione di quello che è accaduto, né a posteriori alcun sospetto su cosa abbia potuto scatenarlo.





L'uomo insieme al fratello era titolare di un negozio di telefonia a Cosenza. Tra le ipotesi al vaglio anche quelle legate a questioni e problemi economici anche se al momento, non risultano elementi univoci in tal senso. La Procura della Repubblica di Cosenza, in serata, ha deciso di porre sotto sequestro l’attività commerciale di telefonia, appartenente a Salvatore Giordano, che si trova in piazza Autolinee, già visitata nel pomeriggio dagli inquirenti, per tentare di trovare qualche elemento che possa essere utile alle indagini. "E’ una scena spaventosa" quella che si sono trovati di fronte gli inquirenti nell'appartamento. "Una famiglia tranquilla, mai un litigio - dicono i conoscenti - Salvatore era un lavoratore, i ragazzi due giovani normali, Cristiana lavorava in un call center e Giovanni era all'Università".



A uccidere a colpi di pistola e coltellate i due figli,, è stato il padre. L'uomo ha ucciso anche la moglie, poi si è tolto la vita. E' questa la prima ricostruzione dei carabinieri, sulla tragedia familiare avvenuta nel cosentino, sulla base dei primi esami del medico legale sui corpi senza vita ritrovati nella villetta di. I figli e la moglie avevano ferite da taglio e da arma da fuoco, mentre l'uomo si è ucciso con un colpo di pistola in bocca.