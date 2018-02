Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi? la verità sui messaggi

Cecilia e Ignazio proseguono la loro storia d’amore e l’aria di crisi tra Cecilia e Ignazio sollevata dai rumors e dai gossip in questi giorni non sembra affatto turbarli... Insomma di crisi, per il momento, sembra non essercene traccia. A questo punto anche Ignazio Moser ha però voluto dire la sua, cercando di placare le malelingue : “Rispondo a tutti quelli che hanno messo in dubbio questa cosa... Ho sempre saputo prima che gli scrivesse e cosa gli avrebbe scritto. Penso che sia una cosa più che normale”. Moser dice che “è giusto mantenere rapporti umani con una persona con la quale ha condiviso così tanta vita. Buona giornata a tutti”.

Il gossip si scatena sulla love story tra la modella argentinaz, sorella della più nota Belen - e il ciclista conosciuto al Grande Frtello Vip. Ad alimentare il gossip è stato in particolare l’intervento adella stessa Cecilia, che si è esposta in prima persona in difesa dell’ex compagnoed ora ex naufrago a causa delle accusa di droga da Eva Henger nel corso del reality l’Isola dei Famosi. Ai microfoni di Silvia Toffanin, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 ha inoltre confidato di aver mandato un messaggio di in bocca al lupo a Francesco prima della partenza per l’Honduras.