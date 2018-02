Cosenza : Salvatore Giordano uccide la moglie e i due figli, poi si suicida

L'uomo avrebbe prima ucciso i figli, il cadavere del ragazzo è stato trovato in una stanza, quelli della figlia e della moglie invece in corridoio, accanto a loro c'era anche il corpo di Salvatore Giordano. E' stato il fratello dell'omicida a dare l'allarme quando il commerciante non si è presentato stamattina nel negozio di telefonia e strumenti musicali che i due gestivano insieme a Cosenza. Una dinamica ancora tutta da chiarire con i militari dell’Arma e gli uomini della Scientifica e della Squadra Mobile di Cosenza che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Nessuna ipotesi è stata avanzata dalgi investigatori sui possibili motivi che avrebbero spinto l'uomo al folle gesto.

Il 57enneha ucciso la moglie,, di 59, ed i due figli Giovanni, studente 26enne, e Cristiana, operatrice call center di 29 anni. Ilsono avvenuti in una villetta in via Malta, in contrada Cutura didove viveva la famiglia Giordano - Salvatore era titolare di un negozio di strumenti musicali. La terribile tragedia è avvenuta la notte scorsa, alcuni familiari, che vivono nelle villette vicine, hanno sentito dei botti e sono andati a controllare senza ricevere risposta. Nel primo pomeriggio sono tornati ed hanno fatto la scoperta chiamando i carabinieri.