Uomini e Donne - Riassunto della puntata del Trono Classico oggi lunedì 12 febbraio 2018

Vediamo l’esterna di Sara e Lorenzo - il corteggiatore avverte la tronista che è uscito anche con Nilufar e che si dichiarerà nel corso della nuova puntata. Secondo lui Sara non ha fatto nulla per farsi conoscere e per farlo avvicinare a lei, i due si chiariscono a cuore aperto e l’esterna termina con un lungo e tenero abbraccio.

Segue l’esterna di Nilufar e Lorenzo: il corteggiatore raggiunge la tronista a sorpresa a Napoli e confida anche a lei che è prossimo a fare la sua scelta. Lorenzo dice di stare molto bene con lei, la cosa è reciproca e anche questa esterna termina con i due teneramente abbracciati.



Tornati in studio Lorenzo a sorpresa si dichiara per Nilufar! Maria spiega che fino a pochi giorni fa la sua preferenza era per Sara, ma l’ultima esterna lo ha fatto totalmente ricredere. Questa scelta ha lasciato tutti molto sorpresi e Jack e Giordano lo accusano di aver preso una decisione di comodo. Interviene Emanuele che chiede a Sara come farà a portare avanti il suo trono senza Lorenzo. La tronista ne approfitta per dire al corteggiatore che questa settimana si è accorta che i loro caratteri sono troppo diversi. Secondo Emanuele è stato “usato” da Sara per far ingelosire Lorenzo, la tronista smentisce e ribadisce il suo pensiero, poi lo saluta.





Vediamo l’esterna di Nilufar e Giordano - il corteggiatore ha il braccio ingessato e quindi tocca alla tronista guidare verso un romantico pic nic! Il discorso cade ben presto sugli altri corteggiatori, che secondo Giordano non sono adatti alla tronista.

È il turno dell’esterna di Nicolò che decide di portare Nilufar a teatro per uno spettacolo privato di musica classica. I due si confidano a cuore aperto e l’esterna termina con Nilufar che chiede alla Redazione di spegnere le telecamere e continuare l’incontro con Nicolò in privato. In studio Lorenzo chiede spiegazioni e Nilufar risponde che è stata una scelta dettata dall’imbarazzo.

Nilufar decide improvvisamente di eliminare Francesco! In lui non ha mai visto sincerità e in più pensa che sia nel programma anche per fare pubblicità al nuovo locale che sta aprendo con Nicolò Fabbri.



Si prosegue con l’esterna di Sara e Nicolò, dove i due parlano dei loro sogni e del desiderio di avere una famiglia. La tronista definisce Nicolò “il corteggiatore perfetto”. Una volta tornati in studio Lorenzo tiene subito a precisare a Nicolò che con lui non vuole avere nulla a che fare. Interviene Giacomo che chiede a Nilufar come mai non l’abbia più portato in esterna e la tronista, anche se a malincuore, decide di eliminarlo. L’ultima esterna è quella di Sara e Nicolò Fabbri: i due si incontrano al mare e il corteggiatore le chiede come mai l’abbia voluto chiamare in trasmissione. Tra i due sembra esserci già molto feeling e Nicolò le regala a sorpresa una foto di loro due scattata in Sardegna nella scorsa esperienza passata insieme a Temptation Island.



