Silvio Berlusconi : Bisogna ripartire dalle persone più deboli

Il leader di Forza Italia ospite di "In Mezz'Ora" di Lucia Annunziata ha parlato di un tema centrale come quello dell'immigrazione e della sicurezza: "Vediamo ogni giorno che cosa succede in Italia, per colpa dei governi della sinistra non è stato attuato alcun controllo sull'immigrazione. In Italia ci sono almeno 630mila stranieri di cui solo un 5% scappati da una situazione di guerra, morte e persecuzione cui riconoscere lo status di rifugiati".

Silvio Berlusconi ha dichiarato : "Le priorità da affrontare sono lavoro e pensioni, problemi che hanno un aspetto in comune perché colpiscono le persone più deboli"., sottolineando che "è proprio da queste persone che bisogna ripartire".