Vaccini/ oltre mezzo milione di alunni a rischio multe e espulsione da scuola : Ecco perchè

Dopo quella data, le scuole si metteranno in contatto con le aziende sanitarie e i genitori inadempienti saranno richiamati. In caso di ripetute inottemperanze, potranno così scattare i provvedimenti previsti dalla legge. I bambini dell'asilo rischiano l'espulsione, mentre quelli dalle elementari in su, proprio nel rispetto del principio della scuola d'obbligo, non verranno allontanati. I genitori dei bambini dai 6 anni in su, però, potranno ricevere sanzioni pecuniarie fino a 500 euro.

I dati allarmanti parlano di almenoe preoccupano non poco ile quello dell'Istruzione. Manca meno di un mese per mettersi in regola ma molti genitori sono ancora fermi sulle proprie posizioni, pronti ad affrontare anche sanzioni ed espulsioni da scuola. Entro il 10 marzo, le famiglie dovranno mettersi in regola per dimostrare l'avvenuta vaccinazione o almeno la prenotazione dell'appuntamento per i dieci