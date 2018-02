Taranto/ Carla Bocola malata di Sla perde l'assegno per le cure : Facebook entra in azione per aiutarla

Il marito e le figlie non la lasciano mai, ma la loro assistenza non è sufficiente e a Carla serve il monitoraggio continuo di personale qualificato. Ora avere questo tipo di cure è più difficile, vista la perdita dell'assegno dovuta a un nuovo bando che prevedeva l'assegnazione di un punteggio basato sulla gravità della patologia e l'Isee. Secondo la regione Puglia, nell'Isee è compreso l'accompagnamento e questo ha fatto perdere a Carla il diritto di quella somma di denaro necessaria per curarsi. A denunciare quello che le sta accadendo è la stessa donna tramite Facebook dove riesce a scrivere tramite un apparecchio ottico. Carla ha già dovuto licenziare una delle persone che si prendevano cura di lei, perché non ha soldi per pagarla. La sua denuncia però non è passata inosservata e in questi giorni si è avviata una campagna di solidarietà per la donna, nella speranza che possa riavere quello che le spetta.

La 52enne Carla Bocola è di Taranto e da 7 anni ha scoperto di essere. Da tre anni a tenerla in vita sono macchinari che le permettono di nutrirsi, Carla è tracheotomizzata ma da quest'estate hadi circa mille euro al mese. Nonostante le condizioni in cui questa brutta malattia l'ha ridotta, la donna non ha mai perso il sorriso e, pur non riuscendo a parlare, comunica con gli occhi e i suoi sorrisi alle persone che si prendono ogni giorno cura di lei.