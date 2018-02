Napoli/ Rapinatore ucciso - Il gioielliere indagato per omicidio colposo : Mi ha puntato la pistola

Luigi racconta durante un'intervista che stava controllando, in casa, i monitor collegati a un sistema di videocamere della gioielleria. La commessa era impegnata con alcuni adolescenti che stavano scegliendo dei regali per San Valentino. "All'improvviso è successo tutto". Sui monitor è apparso un uomo giovane a volto scoperto, che subito si è infilato la maschera di carnevale di Hulk e ha spianato la strada agli altri tre complici. La commessa ha cominciato a urlare. Da qui la sua decisione di scendere in strada. Luigi non è la prima persona che agisce per difendersi contro malviventi, è un lavoratore come tanti che per paura si è soltanto difeso!

"Mi sono visto puntare una pistola contro. Non avevo mai sparato a nessuno". Sono le parole di, il gioielliere che sabato sera ha uccisoche hanno preso d'assalto il suo negozio a(Napoli). Il gioielliere indagato ora per omicidio colposo racconta: "All'improvviso è successo tutto. Adesso mi sento male. Non voglio parlare con nessuno".