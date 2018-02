Milano/ Sfregiato murales dedicato ai 2 giudici eroi : Falcone spara a Borsellino

Tra i primi a fotografare l'opera vandalizzata è Alvise Salerno, che così commenta: "Falcone e Borsellino, oggi, sono morti una seconda volta. Milano, l'Italia intera, non può accettare questi gesti. Dietro un gesto, tanto stupido quanto schifoso, si può nascondere qualcosa di ancora più tragico.

Rabbia e sdegno in tutta Italia e su tutti i social dopo l'che vede oggetto undedicato a, definiti da tutti "i giudici-eroi" per la lotta contro la mafia che gli è costata la vita. Stavolta la denuncia arriva da Milano, zona Navigli: sul muro di Porta Ticinese, proprio sul murales, realizzato nel 2013 dal writer siciliano Tunus, che ritrae i due eroi dell'anti-mafia, qualcuno nei giorni scorsi ha disegnato una pistola rossa in mano a Falcone. La canna è puntata contro la fronte di Borsellino.