Diretta Live Roma-Benevento : Streaming e dove vedere in TV - partita oggi domenica 11 febbraio 2018

Champions, all’andata i campani presero 4 reti e in trasferta hanno sempre perso, segnando 3 reti e subendone 25. i giallorossi nelle ultime 9 gare di campionato non hanno mai segnato più di un gol a partita, per un totale di 6.

Le probabili formazioni di Roma-Benevento Roma (4-2-3-1) Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Gerson, Strootman; Under, Perotti, El Shaarawy; Dzeko Benevento (4-3-3) Puggioni; Letizia, Djimsiti, Costa, Venuti; Memushaj, Sandro, Djuricic; Guilherme, Coda, D’Alessandro

Risultati 24ª giornata di Serie A Torna al successo l'Inter, che non vinceva dal 3 dicembre. La Samp liquida il Verona,il Toro stende l'Udinese, altro colpo Genoa firmato Laxalt. FIORENTINA-JUVENTUS (ven) 0-2 SPAL-MILAN (sabato) 0-4 CROTONE-ATALANTA (sabato) 1-1 NAPOLI-LAZIO (sabato) 4-1 SASSUOLO-CAGLIARI 0-0 CHIEVO-GENOA 0-1 INTER-BOLOGNA 2-1 SAMPDORIA-H.VERONA 2-0 TORINO-UDINESE 2-0 ROMA-BENEVENTO ore 20.45

La Roma ha la chance di risalire posizioni utili in ottica Champions, all'andata i campani presero 4 reti e in trasferta hanno sempre perso, segnando 3 reti e subendone 25. i giallorossi nelle ultime 9 gare di campionato non hanno mai segnato più di un gol a partita, per un totale di 6.

Il posticipo serale della domenica della 24ª giornata di Serie A è Roma-Benevento - in programma questa sera alle 20.45, la partita si gioca allo Stadio Olimpico di Roma e sarà arbitrata da Gianluca Manganiello. La Roma cerca la seconda vittoria consecutiva contro il Benevento ultimo in classifica.