Torino / incidente mortale nella notte : Morti Simone Goglio e Raffaele Antonucci

La famiglia sulla Lancia Y, composta da padre, madre e figlia minorenne, non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo e la donna sono stati trasportati in elicottero al Cto mentre la ragazza al pronto soccorso di Ivrea. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea e Cuorgnè e i carabinieri che stanno indagando sulle cause dello scontro.

Incidente mortale sulla statale in provincia diquesta notte intorno all'una in cui hanno perso la vita due giovanissimi mentre altre tre persone sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto sulla statale 460, sulla circonvallazione di Salto, al confine tra, tra una Peugeot 206 e una Lancia Y. Ad avere la peggio iche erano sulla Peugeot, entrambi giovanissimi. Si tratta di, di 19 anni, e, di 23, entrambi di Pont Canavese. I due giovani sono morti sul colpo a causa del violentissimo impatto con la Lancia che procedeva nel senso di marcia opposto.