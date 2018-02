Anziana sgrida marocchino : un passante 65enne interviene e viene preso a testate

Vista la scena, un 65enne è intervenuto ma è stato a sua volta aggredito con pugni e testate rimanendo ferito. All'arrivo della polizia, il marocchino è stato arrestato mentre il ferito è stato trasportato in ospedale e il cane portato da un veterinario. L'anziana donna, invece completamente sotto choc.

Undalla polizia dopo aver aggredito un'anziana ed un passante che ha tentato di difendere la donna. Il marocchino tra l'altro, irregolare in Italia, ha aggredito una passante e poi colpito a testate un uomo di 65 anni che è intervenuto dopo aver assistito alla scena. L'anziana alle 12.40 di sabato mattina, in via Altinate aaveva sgridato lo straniero che in sella a una bici le aveva tagliato la strada sulle strisce pedonali, questi con presunzione si è fermato e ha iniziato a prendere a calci il cane della signora.