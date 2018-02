Olimpiadi 2018 - Pattinaggio : La campionessa Carolina Kostner porta l'Italia in finale

Una seconda piazza, quella di Carolina, che arriva dopo il quarto posto di Cappellini-Lanotte (danza), il quinto di Matteo Rizzo (individuale uomini) e il settimo di Della Monica-Guarise (coppie). E ora l'Italia lotterà per la medaglia contro Canada, OAR (Russia), Stati Uniti e Giappone. Intanto il team italiano è quarto dopo la prova del libero di coppia, grazie allo show di Valentina Marchei-Ondrej Hotarek che hanno chiuso secondi alle spalle dei canadesi Meagan Duhamel-Eri Radford. Domani in pista a caccia del podio la Kostner nel libero, Matteo Rizzo e la coppia della danza Cappellini-Lanotte.

Grandioso ed emozionante esordio di Carolina Kostner sul ghiaccio della Corea del Sud. La campionessa azzurra di pattinaggio di figura, alla sua quarta Olimpiade, ha trascinato l'Italia nella finale del team event, in programma lunedì nella mattina coreana (notte italiana), con il quinto posto. Nel corto dell'individuale femminile la Kostner ha chiuso con il punteggio di 75,10 alle spalle della russa Evgenia Medvedeva, in gara come OAR, prima con 81.06. Un'esibizione emozionante, quella della Kostner in abito rosso rubino, seconda nel corto femminile con 75.10 punti (36.96 elementi tecnici e 38.14 per le componenti del programma) dietro alla russa Medvedeva, da record con 81,06 punti (battuto il precedente primato mondiale di 0,21).