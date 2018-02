Indonesia - Attacco in una chiesa cristiana durante la messa : ferite con la spada 4 persone

L'attacco è avvenuto durante la messa e tra i feriti ci sono anche un prete tedesco 81enne e un poliziotto che ha cercato di fermare l'aggressore. Non si conoscono ancora i motivi del gesto, ma durante l'attacco il giovane ha decapitato le statue di Gesù Cristo e della Vergine Maria.

Questa mattina, quattro persone sono state ferite in seguito ad un, in una chiesa cristiana del distretto di Sleman nella provincia indonesiana di Yogyakarta. Un uomo armato di spada ha seminato il panico - la polizia ha sparato all'aggressore, un 22enne identificato solo con il nome di Suliyono, che è stato ricoverato in ospedale.