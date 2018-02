Sanremo 2018: Ermal Meta e Fabrizio Moro vincitori della 68esima edizione del Festival

Un messaggio di impegno che batte la leggerezza di "Una vita in vacanza", la canzone dello Stato Sociale che si piazza al secondo posto; chiude il podio Annalisa con "Il mondo prima di te". "Mi sembra incredibile, ero convinto che saremmo arrivati terzi visto che avevo fatto l'abbonamento di tre anni, ma questo mi è saltato - ha commentato Ermal Meta -. Sono felice non tanto per la classifica ma per quello che rappresenta la canzone, sono contento sia arrivata a tutti".





In conferenza stampa all'Ariston Moro ha ribadito la bontà del progetto: "Abbiamo messo tanto energie, ci abbiamo messo coraggio e speranza. Siamo felici, ma la cosa più bella è che ho trovato un nuovo amico". Infine una considerazione sulle accuse di autoplagio: "Ci siamo sentiti feriti e attaccati ingiustamente - ammette Meta - ma in questo momento non c'è rancore. E' andato tutto al suo posto". "C'e' talmente tanta gioia - gli fa eco Moro - che non c'è spazio per altro. Personalmente sono così abituato a superare gli ostacoli e a trasformarli in energia positiva che quello che è successo mi ha dato la forza per interpretazioni migliori".





Dopo le accuse di plagio e un probabile rischio squalifica,della musica italiana con la canzone "". Il brano presentato da Meta e Moro è un invito a non aver paura del terrorismo, dopo gli attacchi degli ultimi anni, che Moro dedica a caldo, sul palco, al figlio Libero.