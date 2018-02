Flavio Briatore condannato a 18 mesi in Appello per reati fiscali

Per l'accusa l'imputato e altre 4 persone hanno usato il yacht per uso diportistico in acque territoriali italiane dal luglio 2006 al maggio 2010 senza versare la dovuta Iva all'importazione per 3,6 milioni di euro. Inoltre hanno indicato l'uso di carburante come esente dalle accise mentre doveva essere soggetto a imposte, e avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti.

La Corte d'appello di Genova ha condannatoa un anno e sei mesi perlegati alche era stato sequestrato dalla GdF nel maggio 2010 al largo de La Spezia mentre a bordo c'erano la moglie, il figlio e una ventina di membri dell'equipaggio. In primo grado Briatore era stato condannato a un anno e 11 mesi con la condizionale.