Diretta Live Serie A : Gli anticipi in streaming di oggi sabato 10 febbraio 2018

Diretta Live Serie A anticipi in streaming di oggi sabato 10 febbraio 2018 - La Partite saranno trasmesse in diretta TV, su Sky calcio HD e Premium Calcio (solo diretta goal). Qui puoi seguire la diretta live e selezionare l'incontro per le azioni e i goal. In streaming, la si può vedere su , tablet e computer con il servizio Premium Calcio. - La Partite saranno trasmesse in diretta TV, su(solo diretta goal). Qui puoi seguire lae selezionare l'incontro per le. In streaming, la si può vedere su mobile e computer con il servizio SkyGo di Sky , inoltre puoi seguirla anche sul PC con abbonamento o acquistando il singolo evento su Now Tv

Dopo l'anticipo del venerdì conterminata 0-2, oggi sabato 10 febbraio 2018 si giocano per il campionato Serie A tre incontri - alle 15.00; alle 18.00e stasera alle 20.45 in campo per. E' iniziato con un big match la 24^ giornata della Serie A, oggi gli incontri non sono da meno, grande attesa per l'anticipo del sabato Napoli Lazio, la squadra di Sarri deve vincere per effettuare il controsorpasso sullae riprendersi la vetta. La partita in programma stasera alle 20.45, sarà visibile su Sky Sport 1, Calcio 1 e Supercalcio, Premium Sport.