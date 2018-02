Pisa : Patrizio Iacono spara e ferisce quattro persone : arrestato dopo una fuga di 10 ore

4 persone sono rimaste ferite dai colpi di pistola sparati da un motociclista nel quartiere del Cep, a Pisa. Patrizio Iacono, un 21enne sardo, stava effettuando scorribande per strada ed era stato rimproverato dai passanti e per questo ha esploso alcuni colpi con una pistola di piccolo calibro, poi si è allontanato per tornare con un'altra arma e ha fatto nuovamente fuoco. Questa è la versione riferita agli inquirenti dai testimoni che hanno assistito all'episodio.



Il giovane ha numerosi precedenti per rapina e altri reati contro il patrimonio e avrebbe usato armi illegalmente detenute e probabilmente provenienti dal mercato nero e con matricola abrasa. Dopo una giornata in fuga, è stato rintracciato.