Treviso : Eleonora Gava muore in auto mentre va all'Università per il primo esame

La ragazza era partita da Sarmede per recarsi all'Università di Udine dov'era iscritta al primo anno del corso di laurea di Scienze e tecniche alimentari. Ieri mattina doveva sostenere un esame per il quale si stava preparando da tempo.

La 19enne- studentessa universitaria residente a(Treviso) - è morta ieri mattina in unavvenuto poco dopo lo svincolo autostradale A28 Sacile Est, in comune di Fontanafredda (). La giovane era alla guida della Citroen Saxo della madre quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada di Pordenone e di Spilimbergo, è stata centrata in pieno da un Fiat Scudo al volante del quale c'era, 53enne idraulico di Portograuro, che, uscito dalla A28, era diretto a Brugnera.