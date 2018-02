Fisco : Italiani lavorano 5 mesi l'anno solo per pagare le tasse

Il tax freedom day più precoce si è verificato nel 2005, in quell'occasione, con il Governo Berlusconi, la pressione fiscale si attestò al 39,1 % - contro il 42,1% del 2016. L’Ufficio studi della Cgia ha preso in esame la stima del Pil nazionale di quest'anno e l’ha suddiviso per 365 giorni, poi ha considerato le previsioni di gettito dei contributi previdenziali, delle imposte e delle tasse che i percettori di reddito verseranno nel 2018 e le ha rapportate al Pil giornaliero. Il risultato di questa operazione ha consentito di calcolare il “giorno di liberazione fiscale” di quest’anno.





La Francia presenta un numero di giorni di lavoro superiori per pagare le tasse - più 21, con un prelievo del 47,9% - mentre tutti gli altri sono in anticipo. In Germania 7 giorni prima di noi (40,1%), in Olanda 12 giorni (38,9%), nel Regno Unito 27 (34,8%) e in Spagna 28 (34,3%). Il paese con meno tasse è l’Irlanda, con una pressione fiscale del 23,6% che consente ai propri contribuenti di assolvere gli obblighi fiscali in soli 86 giorni lavorativi.

Solo dopo 152 giorni lavorativi il contribuente medio italiano ha assolto tutti glidell’anno - tra Irpef, accise, Imu, Tasi, Iva, Tari, Irap, Ires - e dal 2 giugno inizierà a guadagnare per se stesso e per la propria famiglia. Questi sono i dati del 2017 dellache evidenzia come nel giorno della Festa della Repubblica gli italiani festeggeranno anche il giorno di Liberazione fiscale.