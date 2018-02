Selvaggia Lucarelli, ancora critiche contro la Hunziker : Per le donne cosa fai, una canzoncina?

Ieri sera, sul palco dell'Ariston, Michelle Hunziker è stata protagonista di un medley di canzoni sulle donne, accompagnata da noti personaggi femminili dello spettacolo. La Lucarelli però, non ha gradito e ha lanciato nuove critiche: «In un paese normale, se ti chiedono di mostrare i bilanci e le azioni svolte da un'associazione, si risponde con i documenti, non con una canzoncina sul palco». L'ennesimo episodio potrebbe sfociare in una querela legale per la Lucarelli.

Non si placa la polemica che vede protagoniste. La scrittrice e blogger solo qualche settimana fa aveva accusato la bella conduttrice die Giulia Bongiorno di poca trasparenza per quanto riguarda l'associazione Doppia Difesa, che si occupa di tutela dei diritti delle donne.