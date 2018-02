A trovarlo senza vita la madre, purtroppo le condizioni erano disperate, rianimato e portato in ospedale è deceduto nella notte. È accaduto a Travagliato, in provincia di Brescia, in una famiglia pakistana.

Una tragedia senza senso a Brescia dove è morto la scorsa notte agli Spedali Civili undi 8 anni che ieri - dopo essere stato rimproverato dai genitori - si è chiuso in camera e si ècon una sciarpa attaccata ad un armadio.