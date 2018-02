Terremoto Amatrice : Il sindaco Pirozzi indagato per omicidio colposo insieme ad altre 7 persone

L'edificio crollato, situato in piazza Sagnotti e nel quale morì anche una donna, Maria Vittoria Ippoliti, era stato sgomberato dieci giorni dopo il terremoto dell'Aquila del 2009, avendo riportato danni a causa di quel sisma. I lavori di ripristino, tuttavia, non sarebbero stati eseguiti secondo le norme antisismiche. Nell'avviso di chiusura delle indagini preliminari si legge infatti: «Lesioni al piano terra, stato fessurativo ai piani superiori, ampio spanciamento della zona seminterrata, dissesto alla struttura di fondazione, che ne pregiudicano l'agibilità». Al sindaco di Amatrice, in quanto responsabile anche della Protezione Civile, viene contestato di aver consentito il rientro nelle proprie abitazioni degli abitanti evacuati dopo il terremoto dell'Aquila e prima del terribile sisma che ha devastato la cittadina al confine tra Lazio, Abruzzo e Marche.

Il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, èdallaper il crollo di una delle tre palazzine di piazza Sagnotti in seguito al sisma del 24 agosto 2016 in cui. L'ipotesi di reato contestata è omicidio colposo e lesioni personali colpose, come si legge nelle accuse formulate dai pm di Rieti, Gustavo Francia e Rocco Maruotti. Inoltre secondo fonti giornalistiche con lui sarebbero indagate altre 7 persone tra cui Ivo Carloni, geometra e fratello dell'ex vicesindaco di Amatrice.