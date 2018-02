Macerata - Pamela Mastropietro era ancora viva : Dall'autopsia - Pugnalata da viva

Comincia a vacillare, dunque, l'ipotesi che Pamela sia morta per overdose, nell'abitazione di Innocent Oseghale, sarebbe stata identificata, infatti, l'arma, un coltello con cui sarebbero state inferte le ferite, ma al momento non vi sono conferme. L'unico dato certo, finora, e` che il corpo "e` stato sezionato in modo apparentemente scientifico". "Se per assurdo avesse dovuto fare quest'operazione un medico legale, in un laboratorio e con tutti gli strumenti del caso a sua disposizione, ci sarebbero volute almeno otto ore" dice Cingolani.

E' l'ipotesi piu` probabile emersa dalla seconda autopsia eseguita sui resti del corpo della diciottenne romana,. La ragazza era ancora viva quando avrebbe subito atti violenti, uno o piu` fendenti al torace e alla testa. Per le indagini è una prima importante svolta. Sono emersi infatti "segni di violenza applicata in condizioni di vitalità", secondo il professor Mariano Cingolani, il medico legale che ha svolto la nuova autopsia su incarico della Procura.