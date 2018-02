Padova : Luca, studente universitario mangia alla mensa e trova un amo nel polpo

In questa mensa ogni giorno gli avventori possono scegliere tra 3 primi, quattro secondi, due contorni caldi e il buffet di insalate. In alternativa, formaggi, piatti freddi, pizze, panini. "Sono già andato a parlare col direttore della mensa ed è subito stata fatta segnalazione all'azienda fornitrice. Tutto il personale - commenta il malcapitato ragazzo, ex studente dell'istituto per geometri Belzoni e futuro ingegnere - si è dimostrato disponibile ad ascoltarmi".

Luca, 20enne padovano iscritto alla facoltà di Ingegneria edile / architettura dell'si ferma ama nel piatto trova una brutta sorpresa, un: "L'amo l'ho trovato proprio infilato nel pezzo di piovra, e per fortuna me ne sono accorto prima di iniziare a mangiare". La mensa,, gestita dall', propone ristorante, pizzeria e bar: adiacente a numerose facoltà, produce da sola circa 500mila pasti all'anno. Ha 600 posti e sei punti di distribuzione.