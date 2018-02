Pordenone - schianto all'alba tra due auto : Muore una ragazza 19enne di Sarmede

Vani i soccorsi, la 19enne è morta sul colpo per le ferite gravi riportate mentre il conducente dell'altra vettura è rimasto ferito gravemente, soccorso dall'eliambulanza e dalla equipe medica di una ambulanza. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Splimbergo e di Pordenone. Sul posto i vigili del fuoco.

Incidente mortale questa mattina presto intorno alle 7:30 a, sulla strada provinciale 50 all'altezza della progressiva 1+500 poco dopo l'uscita della autostrada A23 Sacile Est. Nello schianto purtroppo ha perso la vita una giovane. La giovane viaggiava su una Citroen Saxo che è rimasta coinvolta in uno scontro con una Ford Scudo.