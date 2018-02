Amici 17 : Riassunto del daytime di oggi giovedì 8 febbraio 2018

L’autore musicale Roberto Casalino incontra per la prima volta l’ultimo cantante entrato nella scuola, Irama. Ne nasce un bel confronto da cui l’allievo trae preziosi consigli. Luca è a lezione con la maestra Peparini e i ballerini professionisti. Il consiglio della professoressa è quello di liberarsi mentre balla.



L’autore Giuseppe Anastasi ha deciso di incontrare la cantante Carmen per assegnarle due pezzi molto lontani dal suo stile.

Il tutor Paolo Ciavarro incontra Irama, Biondo, Daniele, Orion e Valentina per chiedergli quale sia stata la loro soddisfazione più grande raggiunta nella loro vita e gli ricorda della Borsa di Studio Gatorade. La commissione canto chiama in studio Zic, Yaser, The Jab e Black Soul Trio. Uno ad uno i ragazzi ascoltano le motivazioni dei professori.



Daytime “Verso il Serale” – Canale 5 - Tocca a Matteo dei Black Soul Trio essere davanti alla commissione di canto. Il frontman ha un momento di sconforto e si lascia andare a cuore aperto davanti ai prof. Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco.



La puntata di oggi inizia con il recall dei professori di canto che decidono di mandare in proposta di eliminazione due cantanti tra. Da qualche tempo la ballerina Lauren sta preparando un pezzo con la maestra Titova. Oggi la maestra vuole vedere a che punto è la preparazione del pezzo.