Uomini e Donne : Riassunto della puntata del Trono Over di oggi giovedì 8 febbraio 2018

Il signor Benino, nuovo del parterre maschile, ha già incontrato la signora ideale per lui! Fa il suo ingresso la signora Clara che ammette di ricambiare lo stesso sentimento! Benino si dichiara e le regala un bellissimo mazzo di rose rosse.



Una seduta per gli uomini e tre per le donne e parte il recall di quello che era successo nell’ultima puntata tra Grazia, Marco e Rita. Grazia, dopo aver saputo che Marco si sentiva anche con Rita, ha deciso di bloccare il suo numero sul telefono e oggi sulle sedie rosse ci sono lei, Rita e Lucy.Grazia ha chiuso definitivamente con Marco, mentre Rita ammette di avergli chiesto un bacio in una loro precedente uscita.



La puntata di oggi giovedì 8 febbraio 2018 delinizia con Domenico che cerca ardentemente di abbracciare e baciare Tina! Maria fa accomodare al centro dello studioe legge un estratto di un’intervista del toscano fatta ad un quotidiano in occasione dell’uscita del suo libro. La dama torinese non sembra proprio volersi arrendere ma Giorgio è molto categorico, e Tina dalla sua parte: tra loro non ci sarà mai più niente.