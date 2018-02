I Nas hanno già prelevato del cibo per eseguire gli esami tossicologici, l'Asp ha avviato delle verifiche. Pare che la scuola e la caserma siano rifornite dalla stessa ditta, sono in corso accertamenti anche in tal senso.

Allarme in una scuola del trapanese dove 35 scolari dell'Istituto comprensivodi Buseto Palizzolo sono rimasti intossicati dopo aver consumato pasti in mensa. Alcuni intossicati si registrano anche tra idella caserma dell'Esercito Giannettino di Trapani.