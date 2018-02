Jessica Valentina Faoro - Alessandro Garlaschi : Ho rigirato il coltello e l'ho colpita allo stomaco

La vittima è morta a Milano in una casa di via Brioschi, era figlia di un conducente della linea 2 della metropolitana milanese. Alla base dell'omicidio un approccio sessuale rifiutato, secondo la ricostruzione degli investigatori, che è avvenuto in nell'appartamento al secondo piano del palazzo dei tramvieri.

Laprima di essere uccisa ha cercato di difendersi ma io «», questa è la spiegazione data al pm e agli uomini della Squadra Mobile di Milano da, il tranviere killer di 39 anni accusato di aver assassinato la giovanee di aver cercato di bruciarne il corpo dopo che che la giovane aveva opposto resistenza ai suoi approcci.